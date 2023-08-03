Во время ночной атаки в Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе — КМВА

Это уже восьмая атака на столицу.

Во время ночной атаки на дрон-камикадзе украинскими силами ПВО были уничтожены все цели в воздушном пространстве возле Киева, а это примерно 15 "Шахедов".

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.

Он заявил, что это уже восьмая атака на столицу.

"Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", — рассказал он.

Пока данных о разрушении или пострадавших нет.

"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часов. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится!" – подчеркнул Попко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога в ночь на 3 августа из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 августа российские террористы выпустили по Украине 37 иранских беспилотников Shahed.

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