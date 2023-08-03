Во время ночной атаки в Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе — КМВА

Это уже восьмая атака на столицу.
Во время ночной атаки на дрон-камикадзе украинскими силами ПВО были уничтожены все цели в воздушном пространстве возле Киева, а это примерно 15 "Шахедов".
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.
Он заявил, что это уже восьмая атака на столицу.
"Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", — рассказал он.
Пока данных о разрушении или пострадавших нет.
"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часов. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится!" – подчеркнул Попко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога в ночь на 3 августа из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 августа российские террористы выпустили по Украине 37 иранских беспилотников Shahed.
Читайте также:
- В Украине рассказали об уникальных дронах, работу которых "скоро можно будет увидеть"
- Как ночью сбивали атакующие Украину "Шахеды": в ГНСУ показали видео
- Война возвращается в свои символические центры: все, что известно о "хлопке" в Москве