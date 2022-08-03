Во время ночной воздушной тревоги в Харькове и Николаеве раздались взрывы

Российские оккупанты в ночь на 3 августа обстреляли украинские города, последствиями "прилетов" стали разрушения и пожары.

Во время объявленной в ночь на 3 августа воздушной тревоги в двух украинских городах раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли Харьков и Николаев.

Как сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, в городе произошли два взрыва около 4 часов утра.

Один из "прилетов" произошел в Холодногорском районе города. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв и пожара.

"По второму прилету пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение", — сообщил городской голова Харькова.

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В городе Николаеве мощные взрывы прогремели около 5 часов утра.

"Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет. Работают спасательные службы", – сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Детальнее о последствиях от обстрелов российских оккупантов обещают рассказать позже.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 2 августа, ракетами обстреляли военную часть в Червоноградском районе Львовской области.

Россияне продолжают обстреливать Николаев, Херсонскую и Днепропетровскую области

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