Во время новогодних праздников пророссийские боевики усилили свои позиции на Донбассе – украинская разведка

Под руководством российских офицеров проходят тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что на новогодние праздники оккупанты усилили свои передовые позиции на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Командование войск РФ продолжает удерживать в боевой готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях ", — говорится в сообщении.
В частности, по данным разведки, во время новогодних праздников русско-оккупационные войска усилили передовые позиции. Речь идет о:
- дополнительном личном составе,
- увеличении средств огневого поражения,
- дополнительных элементах системы разведки вдоль линии соприкосновения,
- увеличении количества снайперских пар.
"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", — информирует Минобороны.
Напомним, аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовали собственное расследование, в котором сообщают, что перебрасывание Вооруженных сил РФ к границе продолжается. По последним исследованиям, общая численность военной техники в России увеличилась и превышает апрельские показатели.
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