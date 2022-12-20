Во время обмена пленными РФ делит своих людей на "сорты" – украинская разведка

Первые в антирейтинге – принудительно мобилизованные с оккупированных территорий, которые российская сторона подает на обмен в последнюю очередь.

Во время обмена пленными представители России делят своих людей на "сорты".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, первые в антирейтинге принудительно мобилизованы с оккупированных территорий.

"А все остальное — начинается крайне тяжелый процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для оккупантов, тем меньше к нему интереса", – отметил Юсов.

Представитель разведки уверен, что такие действия путинского режима свидетельствуют о его "фашистской сущности".

Ранее в американском Институте изучения войны заметили, что РФ чаще проводит обмены военнопленными.

Напомним, что предварительный обмен пленными состоялся 14 декабря. Тогда Украина вернула из плена еще 64 военнослужащих ВСУ, среди которых гражданин США. Также вернули тела 4 наших погибших.

Кроме военного, россияне массово берут в плен гражданских украинцев. Эксперты рассказали, что с ними делают кафиры.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина освободила из плена более тысячи человек.

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