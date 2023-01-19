Во время обороны Соледара погиб воин из Полтавщины, который мечтал о свободной Украине

В Донецкой области в боях с российскими оккупантами за свободную Украину погиб защитник с Полтавщины, 37-летний солдат Андрей Луцай.

Об этом сообщили в Гадячском городском совете и написал начальник Миргородской РВА Виталий Дьяковнич.

Известно, что защитник был родом из Гадяча. Он мечтал о свободной независимой Украине. На военную службу был принят 22 апреля 2004 года.

"Черной печалью окутывают наш край известия о гибели земляков, защищавших Украину от российского агрессора.

Миргородщина снова в трауре: в Донецкой области погиб житель Гадячской территориальной общины, солдат Луцай Андрей Сергеевич, 1986 года рождения", — пишет чиновник.

Погиб воин 14 января в результате артиллерийских обстрелов вблизи населенного пункта Соледар.

"Погиб наш земляк — герой, оставшись верным военной присяге, мужественно исполнив долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, 14 января 2023 года в результате артиллерийских обстрелов вблизи населенного пункта Соледар. Искренне сочувствую родным и близким защитника. воспоминание о покойном защитнике нашей Родины навсегда останется в памяти родных, коллег, всех, кто знал его, любил и чтил. Верю, что пролитая кровь наших мужественных Героев не пройдет бесследно, эти факты отваги станут нашей историей, творящейся на пути к Победе. Вечная память защитнику! Герои не умирают!", — добавил Дьяковнич.

О времени встречи погибшего защитника обещают сообщить позже.

Напомним, 11 января в Лубнах Полтавской области простились с украинским защитником, оборонявшим Мариуполь и всю Украину, 35-летним Романом Дзюбой. Воин погиб еще 7 марта 2022 года, защищая город-герой Мариуполь, но тело вернулось только сейчас.

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