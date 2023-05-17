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Во время обстрела Тернополя блогеры снимали ракетные удары и выкрикивали, что "так им и надо"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во время обстрела Тернополя блогеры снимали ракетные удары и выкрикивали, что "так им и надо"

Россияне обстреляли склады в Тернополе. / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Сразу по прилету некоторые блоггеры начали вести прямые трансляции.

Во время ракетных ударов по Тернополю блогеры вели прямую трансляцию этого и в то же время выкрикивали, что "так им и нужно".

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Глава Тернопольской ОВА напомнил жителям города об ответственности за публикацию ракетных ударов и работу украинского ПВО. Он призвал горе-блогеров немедленно удалили свои видео и подчеркнул, что виновных накажут.

"У нас в 22.35 был прилет, в 22.37 уже появился об этом стрим в соцсети со стороны пруда. Молодые люди выкрикивали на фоне, что нам так и надо. Поверьте, мы обязательно их найдем и они будут наказаны за это. Видео прилетов было много", – сказал он.

В Тернопольской ОВА добавили, что полиция уже ищет тех, кто публиковал в Сети удары и их последствия.

Напомним, российские террористы в ночь на 14 мая дважды обстреливали Тернополь. Россияне уничтожили склады с гуманитарной помощью и попали по территориям частных предприятий.

Служба безопасности Украины нашла шестерых блоггеров, жителей Киева, снявших и распространивших работу сил ПВО во время массированной атаки России на Киев. За это им грозит до 8 лет лишения свободы.

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Дата публикации
Просмотры
3223
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