Во время обстрелов на Донбассе тяжелое ранение получил украинский солдат

Боец защищал украинские позиции возле села Старогнатовка.

В пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, полицейские документируют последствия событий и оказывают помощь гражданам.

“В результате обстрела были повреждены дома мирных жителей Волновахского района. В селе Васильевка снаряд попал в дом 70-летней женщины, также от вражеского огня был поврежден дом 72-летнего жителя села Трудовское”, — говорится в сообщении.

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, в результате минометных обстрелов с. Старогнатовка тяжело ранен солдат ВСУ. В полиции квалифицировали действия боевиков как террористический акт.

Напомним, пророссийские боевики продолжают обстреливать населенные пункты из тяжелой артиллерии, ситуация остается напряженной. По состоянию на 14:00 пятницы, 18 февраля, под обстрел попали 26 населенных пунктов.

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