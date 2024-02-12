Во время обстрелов Николаева россияне коварно меняют тактику – Ким

Оккупанты хотят не только принести большие разрушения, но и нанести вред спасателям, которые выезжают на места прилетов ликвидировать последствия.

На прошлой неделе россияне начали обстреливать город Николаев более интенсивно и коварно, меняя тактику.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге, передает Укринформ.

"В течение прошлой недели Николаев подвергался интенсивным обстрелам военными РФ, причем они делали это более подло и меняли тактику. Скажем, в ночь на 11 февраля они четыре раза запускали группы беспилотников с интервалом примерно в 30-60 минут. Это было сделано с целью не не только принести большие разрушения, но и нанести вред нашим спасателям, которые выезжали на места прилетов и ликвидировали последствия", – сказал он.

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По словам Кима, подобную тактику враг уже применял и в других регионах, поэтому в этот раз удалось разгадать его намерения и уберечь людей. И все же получили ранения два человека, возник пожар инфраструктурного объекта.

Напомним, оккупационные войска России в ночь на 11 февраля атаковали Николаев беспилотниками – в результате попаданий произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.

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