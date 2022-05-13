Во время оккупации села под Харьковом россияне обстреляли дом из танка: людей закопали во дворе (фото, видео)

Во время оккупации села под Харьковом россияне обстреляли дом из танка: людей закопали во дворе (фото, видео)

В поселке Степанки Харьковской области, которое ВСУ освободили от российских оккупантов, зафиксировали доказательства зверского поведения захватчиков.

Военные РФ обстреляли из танка одно из домов в населенном пункте. По данным следствия, произошло это еще 27 марта, когда Степановка была оккупирована.

Национальная полиция в Харьковской области показала, что после себя покинули российские военные.

Отмечается, что на территории одного дома обнаружили тела трех местных жителей, погибших от рук российских агрессоров. Односельчане похоронили их во дворе дома, где проживали убитые.

На днях специалисты эксгумировали тела двух мужчин и женщины. "Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков", — рассказал начальник территориального подразделения полиции Сергей Гугняк.

Как сообщалось, на территории Киевской области, которая была временно оккупирована Россией, продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых военными государствами-террористками. Осмотрены более 1,2 тыс. трупов.

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