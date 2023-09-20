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Во время освобождения Андреевки ВСУ уничтожили командование элитных частей армии РФ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Во время освобождения Андреевки ВСУ уничтожили командование элитных частей армии РФ

Как впервые была разбита 72-я бригада РФ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Недавнее продвижение ВСУ к югу от Бахмута повлекло за собой упадок сил оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клещиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей РФ.

Командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал, как впервые была разбита 72-я бригада РФ, обескровив и лишив ее личного состава.

Об этом говорилось в эфире телеканала "Эспрессо".

"Еще в начале мая мы впервые разбили 72 бригаду РФ, обескровив и лишив ее личного состава. Но бригада продолжала занимать определенный рубеж обороны. То есть самой бригады уже почти не было, ее пополняли другими бригадами и соединениями", — рассказал Кухарчук. .

Он добавил, что ВСУ изрядно разорвали 57-ю бригаду, 83-ю десантную бригаду, 85-ю бригаду, так называемую ППК "Эспаньола", так называемую ПВК Минобороны РФ "Шторм z" и 31-ю, самую элитную, бригаду

Он напомнил, что второй батальон 31-й гвардейской бригады ВДВ считается пожарной командой Путина.

"То есть продолжался процесс насыщения 72-й мотострелковой бригады самыми преданными подразделениями. Сил и средств у них много, а управление все это время почти было утрачено. Оно было уже полностью утрачено, когда мы зашли в Андреевку, был ликвидирован 3-й командир этой батальона". бригады, был ликвидирован начальник разведки, начальник связи бригады и множество командиров", — добавил Кухарчук.

Напомним, об ослаблении обороны россиян у Бахмута сообщила и разведка Британии. Там тоже назвали причины.

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Дата публикации
Просмотры
903
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