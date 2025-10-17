ТСН в социальных сетях

Война
860
1 мин

Во время переговоров Трампа и Зеленского Путин запустил "Шахеды" по Украине: где тревога

Объявлена воздушная тревога в Киевской области, Чернигове, Черкассах и Полтаве из-за движения враждебных БпЛА.

Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

По состоянию на 21:35 17 октября в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за активности вражеских беспилотников (БпЛА).

Об этом сообщаютВоздушные Силы ВСУ.

Ситуация с дронами фиксируется в:

  • Киевская область: БпЛА находится в Вышгородском районе, двигаясь вдоль Киевского водохранилища. Также БПЛА находятся на востоке региона (в пределах Броварского и Бориспольского районов) и держат западный курс. Это может представлять угрозу для столицы и близлежащих территорий.

  • Черниговской области: Дроны двигаются на Киевское водохранилище и Ичню.

  • Полтавская область: Фиксируются группы на Пирятин и Гадяч.

  • Черкасской области: БПЛА движется от Пирятина на Драбов.

  • Харьковская область: Большая группа (8 единиц) направляется на Чугуев/Змиев.

  • Николаевская область: фиксируется вражеский разведывательный БПЛА.

  • Сумская область: зафиксировано движение БпЛА на севере и юге Сумщины, следующих в направлении Черниговской области.

По состоянию на 22:14 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

По информации мониторинговых каналов, многие дроны сейчас направляются на Киев. Еще одно облако — курсом на Полтавщину/Днепропетровщину. Всего над Украиной — до 50 БПЛА,

Напомним, в пятницу, 17 октября, российские войска ударили по Чернигову. В городе атакована транспортная инфраструктура.

Вчера утром в Чернигове тоже произошли взрывы. Из-за взрывов в городе было повреждено одно из предприятий. Возник пожар. Также обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине областного центра.

860
