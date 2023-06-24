Во время "переворота Пригожина" с фронта в окрестностях Марьинки скрылись чеченские подразделения

В ночь на 24 июня из-под Марьинки Донецкой области, где Силы обороны Украины противостоят российским захватчикам, пытались втихаря отступить подразделения чеченского батальона "Ахмат-Восток".

Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник ВСУ Ярослав Чепурный.

По его словам, бойцы из чеченских подразделений неожиданно снялись и начали выходить из Марьинки.

"Ахмат-Восток, который здесь воевал, и отряды спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали", — сказал Чепурный.

Украинская аэроразведка это заметила, и, как сообщил Ярослав Чепурный, по противнику было нанесено огневое поражение, в результате которого подбит один БТР.

Другие формирования окупантов, отметил пресс-офицер, "не выражают намерений сняться и уйти", а количество обстрелов украинских позиций со стороны врага почти не изменилось.

Напомним, вечером в субботу, 24 июня, чеченский спецназ прибыл в российский город Ростов-на-Дону, находившийся под контролем ЧВК "Вагнер". Наемники Евгения Пригожина якобы начали разоружать первые группы "кадыровцев" и брать их в плен.

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