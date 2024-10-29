Во время последних атак Россия била по Украине термобарическими дронами: что это значит

Россия применила дроны-камикадзе Shahed-136 с термобарической боевой частью для ударов по Украине.

Российские оккупанты использовали дроны-камикадзе Shahed-136 с термобарической боевой частью для нападений на территорию Украины 26-29 октября.

Об этом рассказали эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ, пишет УНН.

Специалисты выезжали для осмотра на места событий по результатам российских атак по территории Украины 26-29 октября. Часть обломков была передана для дальнейшего изучения и анализа экспертам.

В ходе предварительного анализа на местах происшествия обнаружены части и обломки беспилотного летательного аппарата типа Shahed-136 с термобарической боевой частью. В частности, идентифицированы платы управления двигателями китайского производства, блоки "Комета" российского производства, двигатели и другие детали.

Эксперты объяснили, что устройство "Комета" – это единственная российская технология, которую оккупанты начали использовать в ударном беспилотнике.

"Факты установки "Кометы" присутствуют в растущем перечне боеприпасов, например, ракеты Х-69 и Искандер-М, планирующие ФАБы, разведывательные беспилотники "Орлан" и т.д. Выводы по результатам анализа предыдущих подобных компонентов свидетельствуют, что производство этого российского компонента невозможно без использования иностранной микроэлектроники", — отметили в КНИИСЭ.

В то же время, об эффективности изменений говорить рано, добавляют эксперты. По их словам, очевидно, что Shahed-136 Россия использует в основном для разрушения гражданской инфраструктуры и террора населения. Полетные задачи для этих дронов закладываются заранее, однако точность их выполнения не является критически важной для врага.

Напомним, тактика использования российскими оккупантами дальнобойных дронов-камикадзе типа "Шахед" (Shahed-136) претерпевает активные изменения. Главное, что обнаружили эксперты — россияне используют достаточно значительное количество ложных целей в нескольких волнах.

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