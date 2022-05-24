Во время продвижения на юге ВСУ нашли машины с расстрелянными людьми: среди погибших есть дети

Во время продвижения на юге ВСУ нашли машины с расстрелянными людьми: среди погибших есть дети

На юге россияне отправили на мины колонну авто, пытавшихся вырваться из оккупированных территорий, а затем расстреляли уцелевших.

Во время продвижения украинских подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По информации военных, повреждения техники предварительно свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва", — говорится в сообщении.

Среди погибших двое детей младшего школьного возраста.

Ранее сообщалось, что на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали почти 20 так называемых "комендатур".

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