Во время ракетного обстрела Покровска погиб шеф-повар кафе "Террикон"

В результате ракетного обстрела Покровска 4 ноября погиб 22-летний шеф-повар кафе "Террикон" Владислав Огоцкий.

Об этом сообщил онлайн-журнал "Свои".

Мужчина погиб у себя дома.

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Коллеги Владислава вспоминают его как всегда улыбающегося. Говорят, что у него никогда не было плохого настроения или проблем. Парень всегда знал, что все будет хорошо.

"Влад пришел в покровскую команду "Террикона" в первый день работы. И как-то возле него все мы стали немного спокойнее, увереннее и радостнее. Он работал много, на кухне умел все. И каждый всегда знал, что Влад никогда не подведет. А сегодня его нет у нас. И уже никогда не будет", – рассказали коллеги Огоцкого.

Отметим, что кафе-столовую "Террикон" в Покровске открыл переселенец из Бердянска Иван Райко. После полномасштабного вторжения РФ мужчина с семьей выехали в Донецкую область и в сентябре открыли в Покровское кафе.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Покровск, в результате чего один человек погиб, еще шесть получили ранения. В городе также повреждена школа и по меньшей мере 22 дома.

Кроме Покровска ночью российские войска атаковали ракетами С-300 населенные пункты Запорожского района. Там обошлось без пострадавших.

Нанесли удары захватчики и по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковщины. Там тоже обошлось без пострадавших.

Оккупанты в который раз обстреляли три громады Сумской области, где под вражеский огонь попали ферма, дом и ангар.

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