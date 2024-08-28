Во время ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погиб бывший глава Черкасской облгосадминистрации

В Кривом Роге Сергийчук был в командировке.

В Кривом Роге трагически погиб бывший глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук.

Об этом стало известно из сообщения на странице областной военной администрации.

По сообщению издания "Антенна", Сергей Сергийчук погиб в результате ночного ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге 27 августа. В этом ударе погибли 4 человека, а 5 получили ранения. В момент гибели он находился в Кривом Роге в служебной командировке.

Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. У него было высшее юридическое и инженерное образование. С 1994 года работал в Службе безопасности Украины, а также Государственном научно-исследовательском институте технологий кибербезопасности. Проживал в селе Михайловка-Рубежовка, расположенном в 16 километрах от столицы.

Сергийчук был украинским военнослужащим, участником боевых действий в АТО и председателем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа 2020 по 29 декабря 2020 года.

Напомним, 28 августа в Кривом Роге российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры ракетным ударом, в результате чего пострадали пять человек. В городе развернут Штаб помощи для людей из пострадавших домов.

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