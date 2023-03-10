Во время ракетных обстрелов Украины 9 марта РФ использовала вооружение, которое могла произвести за месяц — ГУР

По словам Андрея Юсова, российские запасы многих видов ракетных вооружений «критически низкие», и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов из-за производства, но производить в должном количестве они не могут.

Во время ракетных обстрелов Украины 9 марта россия использовала то вооружение, которое могла произвести за месяц.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли выработать за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы", — отметил представитель ГУР МО Украины.

По словам Андрея Юсова, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов из-за производства, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже из-за производства те затраты", — заявил Андрей Юсов.

В то же время, представитель ГУР отметил, что россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.

Напомним, в ВСУ сообщили, что в ночь на 9 марта враг совершил 81 пуск различных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.

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