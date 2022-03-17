Во время ракетных обстрелов в Киеве погибла известная украинская актриса

Во время ракетных обстрелов в Киеве погибла известная украинская актриса

Оксана Швец находилась на момент обстрела в жилом доме.

Сегодня, 17 марта, стало известно, что в результате ракетных обстрелов в Киеве погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

О гибели Заслуженной артистки Украины сообщили на официальной странице Молодого театра, в котором Швец играла. В момент обстрела знаменитость находилась в жилом доме.

Оксана Швец / kino-teatr.ru

"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!" – говорится в сообщении.

Оксана Швец в сериале "Дом с лилиями" / kino-teatr.ru

Поклонники Оксаны Швец были шокированы известием и выразили соболезнование ее семье и близким.

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