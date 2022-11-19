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Во время раздачи хлеба в Херсонской области оккупанты начали обстрел: пятеро раненых

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1256
Время на прочтение
1 мин
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Во время раздачи хлеба в Херсонской области оккупанты начали обстрел: пятеро раненых

Фото: Associated Press

Российские террористы обстреляли гуманитарную точку в Белозерке.

В поселке Белозерка Херсонской области в результате артиллерийского обстрела российских террористических войск получили ранения пять человек.

Об этом сообщил в субботу, 19 ноября, в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, российские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба.

Накануне в Херсонской области гражданские лица стали жертвами российской мины.

"На отрезке дороги между населенными пунктами Берислав - Змиевка авто наехало на мину. 1 человек погиб, 1 — травмирован", — сообщил Тимошенко.

Напомним, во время отступления из Херсонской области российские оккупанты оставили на дорогах мины, на одной из них 11 ноября также взорвался автомобиль с гражданскими.

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Дата публикации
Просмотры
1256
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