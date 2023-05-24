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Во время разминирования в Украине обнаружили 600 тысяч взрывоопасных предметов – Шмыгаль

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Во время разминирования в Украине обнаружили 600 тысяч взрывоопасных предметов – Шмыгаль

В рамках разминирования в Украине было обследовано 110 тысяч гектаров. Фото: ГСЧС

Правительство пытается ускорить процесс разминирования, заявил Шмыгаль.

В рамках разминирования в Украине было обследовано 110 тысяч гектаров. В настоящее время обнаружено более 600 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Разминирование определено как один из наших ключевых приоритетов для восстановления на этот год. Создан специальный ответственный орган. Привлекаем средства, технику и технологии, чтобы процесс продвигался быстрее", — заявил он.

Напомним, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов. Только потребности на текущий год достигают более 397 млн. долларов.

Ранее мы сообщали, что Командование Сил поддержки ВСУ показало, как работает комплекс разминирования Bozena-5. Благодаря этой машине очистили от взрывоопасных предметов более 215 тысяч километров линий электропередач.

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Просмотры
123
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