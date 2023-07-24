Во время репортажа о работе украинской артиллерии вблизи Бахмута был ранен видеожурналист AFP

Коллинз получил многочисленные осколочные ранения во время атаки в лесополосе близ Бахмута.

Вблизи Бахмута был ранен американский видеожурналист Диллан Коллинз. 35-летний Коллинз подвергся атаке вражеского БПЛА во время съемки репортажа о работе украинской артиллерии ВСУ.

Об этом сообщили репортеры AFP, ставшие свидетелями инцидента.

Коллинз получил многочисленные осколочные ранения во время атаки в лесополосе вблизи Бахмута.

Его эвакуировали в ближайшую больницу. По словам медиков, его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.

В июле 2023 года оккупанты ранили пятерых работников СМИ – как украинских, так и иностранных.

Между тем враг только через сутки накрыл огнем позиции ВСУ 493 раза. В то же время, украинские бойцы ежедневно продвигаются на Бахмутском направлении. ВСУ держат инициативу – каждую неделю освобождают километры украинских территорий.

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