Во время съемок пропагандистов на Запорожье между кадыровцами и дагестанцами произошла массированная стрельба

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика между кадыровцами и дагестанцами произошла массовая стычка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 15 августа.

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"В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел словесный спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого обе стороны конфликта открыли по порядку огонь из стрелкового оружия. несовместимы с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

В результате боевого противостояния выиграли дагестанцы, но с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Как наказание, командира кадыровского подразделения отправили на передовые позиции.

Напомним, в ISW назвали самую большую проблему армии РФ на фронте.

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