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Во время штурма в Бахмуте сбежала не 72-я бригада РФ: майор ВСУ разоблачил Пригожина на лжи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во время штурма в Бахмуте сбежала не 72-я бригада РФ: майор ВСУ разоблачил Пригожина на лжи

Майор ВСУ Жорин разоблачил Пригожина на лжи / Фото: Associated Press

Военный отметил, что украинские защитники отбили важный участок в Бахмуте.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что во время успешного наступления ВСУ на позиции кафиров в Бахмуте бежали не 72-я бригада РФ, а наемники ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом майор ВСУ сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На этих позициях стояли вагнеровцы и 72-я бригада РФ. Пригожин много говорил, что вроде бы 72-я бригада РФ сбежала, а вагнеровцы молодцы. Нет, 72-я, в отличие от вагнеровцев, пыталась держать позиции, а вагнеровцы убегали с позиции сразу после начала штурмов. Большинство из них погибли именно при попытке побега. А 72-ю выбили и уничтожили. Их позиции взяты под контроль", — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что украинские военные отразили важный участок, с которого можно будет дальше вести наступательные операции.

Напомним, в одном из недавних видео основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта. Тогда, по его словам, из-за побега 72-й бригады погибло пол тысячи "вагнеровцев".

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Дата публикации
Просмотры
4930
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