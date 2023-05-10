Во время штурма в Бахмуте сбежала не 72-я бригада РФ: майор ВСУ разоблачил Пригожина на лжи

Военный отметил, что украинские защитники отбили важный участок в Бахмуте.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что во время успешного наступления ВСУ на позиции кафиров в Бахмуте бежали не 72-я бригада РФ, а наемники ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом майор ВСУ сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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"На этих позициях стояли вагнеровцы и 72-я бригада РФ. Пригожин много говорил, что вроде бы 72-я бригада РФ сбежала, а вагнеровцы молодцы. Нет, 72-я, в отличие от вагнеровцев, пыталась держать позиции, а вагнеровцы убегали с позиции сразу после начала штурмов. Большинство из них погибли именно при попытке побега. А 72-ю выбили и уничтожили. Их позиции взяты под контроль", — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что украинские военные отразили важный участок, с которого можно будет дальше вести наступательные операции.

Напомним, в одном из недавних видео основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта. Тогда, по его словам, из-за побега 72-й бригады погибло пол тысячи "вагнеровцев".

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