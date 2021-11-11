Во время транспортировки тела погибшего бойца внезапно умер военный, сопровождавший его

Во время транспортировки тела погибшего бойца внезапно умер военный, сопровождавший его

Геннадию Писаренко вдруг стало плохо. Мужчина остановил авто, вышел на улицу, потерял сознание и умер.

Во время перевозки тела погибшего военнослужащего из зоны ООС во Львовскую область скончался волонтер гуманитарного проекта "Эвакуация 200", младший сержант Геннадий Писаренко.

Об этом рассказала советница главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.

Военный, уроженец Днепропетровщины, умер на заправке в Пирятине Полтавской области.

"Это очень психологически сложная работа – возвращать домой погибших героев", – отметила Губа.

Издание "Вголос" со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной смерти Геннадия Писаренко стала острая сердечная недостаточность. Мужчине внезапно стало плохо. Писаренко остановил автомобиль на АЗС вблизи города Пирятина. Выйдя на улицу, волонтер потерял сознание и умер.

Геннадий Писаренко сопровождал тело бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Виталия Павлысько, погибшего 7 ноября у села Новозвановка на Донбассе. Писаренко должен был доставить тело погибшего к нему домой, в г. Яворов Львовской области.

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