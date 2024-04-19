Во время удара по Луганску ВСУ ликвидировали российского комбрига (фото)

Вместе с комбригом также погиб ряд российских высокопоставленных офицеров.
В результате ракетного удара по вражеской военной базе в оккупированном Луганске 13 апреля был уничтожен командир российской 59-й бригады Павел Кропотов.
Это стало известно из сообщений российских медиа, распространенных украинским журналистом Денисом Казанским.
"В результате ракетного удара по российской военной базе в Луганске 13 апреля был уничтожен командир 59-й бригады ВС РФ Павл Кропотов. Его похоронили в Екатеринбурге", — написал Казанский в Сети.
Вместе с комбригом также погиб ряд российских высокопоставленных офицеров.
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Напомним, 13 апреля в Луганске прогремели мощные взрывы. После них в ВСУ сообщили, что успешно поразили пункт управления российских войск "Центр" в оккупированном городе.
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