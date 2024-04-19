Во время удара по Луганску ВСУ ликвидировали российского комбрига (фото)

Вместе с комбригом также погиб ряд российских высокопоставленных офицеров.

В результате ракетного удара по вражеской военной базе в оккупированном Луганске 13 апреля был уничтожен командир российской 59-й бригады Павел Кропотов.

Это стало известно из сообщений российских медиа, распространенных украинским журналистом Денисом Казанским.

"В результате ракетного удара по российской военной базе в Луганске 13 апреля был уничтожен командир 59-й бригады ВС РФ Павл Кропотов. Его похоронили в Екатеринбурге", — написал Казанский в Сети.

Вместе с комбригом также погиб ряд российских высокопоставленных офицеров.

Читайте главные новости дня:

Похороны ликвидированного в Луганске российского комбата Павла Кропотова/Фото: ura.ru

Похороны ликвидированного в Луганске российского комбата Павла Кропотова/Фото: ura.ru

Похороны ликвидированного в Луганске российского комбата Павла Кропотова/Фото: ura.ru

Напомним, 13 апреля в Луганске прогремели мощные взрывы. После них в ВСУ сообщили, что успешно поразили пункт управления российских войск "Центр" в оккупированном городе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прилеты по рембазе в Луганске! гремело несколько раз! ПВО врага не может справиться!

Читайте также: