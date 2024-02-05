Во время удара по пекарне в Лисичанске "задвухсотился" "министр ЛНР" — росСМИ

Почему коллаборант был в кафе и какие причины атаки – пропагандисты не сообщают.

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области во время удара ВСУ по пекарне ликвидировался так называемый "министр МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко.

Это подтверждают российские пропагандистские СМИ.

"Министр ЧС ЛНР" Алексей Потелещенко погиб во время удара ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска", — цитируют росСМИ так называемое заявление "ведомства".

Почему коллаборант был в кафе и какие причины атаки – пропагандисты не пишут.

Тем временем украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на сообщение российской пропагандистки, сообщает, что в кафе резко с "министром МЧС ЛНР" было много силовиков, которые почти все ликвидировались. Также добавляет, что гауляйтеров сдали местные.

Напомним, 3 февраля российские оккупанты заявили об "обстреле пекарни" в Лисичанске Луганской области, традиционно, обвинив в этом Украину. Тогда они заявили, что якобы погибли гражданские.

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