Во время утренней атаки более 20 ракет не долетели до своих целей: Игнат рассказал почему

Во время атаки по Украине с утра 13 января не все российские ракеты достигли своей цели. Вражеские воздушные цели становятся менее качественными и не долетают.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, более 20 воздушных объектов (кроме тех восьми, которыми атаковал враг) не достигли своих целей: либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо повлияли на средства радиоэлектронной борьбы украинских Сил обороны.

"Поэтому результаты сегодняшнего отражения воздушного нападения имеем следующие. Можно в актив записать еще более 20 (ракет — Ред.), о которых мы написали в нашем официальном сообщении. Поэтому на картинке (инфографика ПС о результатах работы — Ред.) всего восемь, по которым отработала противовоздушная оборона", — подчеркнул Игнат.

Российские ракеты не только противодействие получают от Сил обороны, но и все хуже улетают "точно в цель". Представитель ПС отмечает, что есть ухудшение – "ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей".

Кроме того, Юрий Игнат предположил, что такое ухудшение качества может касаться и российских дронов-камикадзе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вражеские воздушные цели становятся менее качественными и не долетают! Игнат объяснил количество сбитых ракет

Ракетная атака 13 января

Во время массированного удара по Украине оккупанты применили "Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты. Было зафиксировано 40 средств воздушного нападения русской армии. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

Спикер ПС Юрий Игнат рассказал, что атака была комбинированной – с применением разных типов вооружения. Фактически таковыми были и предварительные обстрелы. В частности, 8 января.

Известно, что утром российская армия запустила по Украине шесть аэробалистических ракет Х-47М2. " Кинжал " из самолетов МиГ-31К. Половина из них не достигла целей.

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