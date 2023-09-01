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Во время утренней тревоги в Кировоградской области сработало ПВО: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Во время утренней тревоги в Кировоградской области сработало ПВО: что известно

Сбитая ракета. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

Утром пятницы, 1 сентября, над Кировоградской областью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили крылатую российскую ракету.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Доброе утро по всей Украине!

"Во время утренней тревоги в небе над Кировоградщиной сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

К слову, воздушная тревога в Кировоградской области длилась более 1 часа — с 04:20 до 05:27.

Напомним, этой ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за пусков "Калибров".

В ВСУ рассказали, что во время ночной атаки силы ПВО сбили одну крылатую ракету. Впрочем, произошло попадание в Винницкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1739
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