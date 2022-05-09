Во время визита президента Европейского Совета в Одессу Россия бомбила город (фото)

Во время визита президента Европейского Совета в Одессу Россия бомбила город (фото)

Когда в Одессе с визитом находился президент Европейского Совета Шарль Мишель, Россия продолжала бомбить город ракетами.

Украинский премьер Денис Шмигаль и Шарль Мишель посетили уничтоженный российской ракетой жилой дом Одессы, где в канун Пасхи погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

Об этом сообщил глава правительства и опубликовал фото.

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"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня — прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита. К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест — разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, которое пришло в эту и еще тысячи украинских семей", — написал Шмигаль.

Telegram/Денис Шмигаль

Telegram/Денис Шмигаль

Telegram/Денис Шмигаль

Украинский министр призвал международное сообщество остановить Россию уничтожать и убивать украинцев и привлечь его к ответственности. "Европейский Союз рядом с нами в этой борьбе", — подчеркнул он.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы. Там он встретился с украинским премьером Денисом Шмигалем.

С президентом Европейского Совета в режиме видеоконференции пообщался президент Украины Владимир Зеленский. Во время разговора глава государства отметил, что он "ценит смелую позицию главы Евросовета посетить Украину в такие особенные времена", а также поблагодарил за постоянную поддержку Украины со стороны ЕС.

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