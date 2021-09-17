Во время военных учений оккупанты обстреляли село с мирными жителями — Минобороны

Во время военных учений оккупанты обстреляли село с мирными жителями — Минобороны

Есть пострадавшие жители.

В Луганской области российские оккупационные войска во время учений с артиллерийскими подразделениями обстреляли временно неподконтрольное село с мирными жителями.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"16 сентября во время тренировок по стрельбе с артиллерийскими подразделениями, оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19 веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

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