Во время войны купил автомобили и квартиры: у главного военкома Днепропетровщины провели обыски

Правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.

Об этом сообщили в ГБР, Офисе генерального прокурора и МВД.

По данным следствия, главный военком Днепропетровской области во время войны приобрел имущество на 350 тысяч долларов. На отца он зарегистрировал несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Кроме того, он зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м².

Правоохранители провели обыски у главного военкома Днепропетровщины / Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители провели обыски по месту работы и проживания главы областного военкомата и его родственников.

Обыски у главного военкома Днепропетровщины / Фото: Офис генерального прокурора

"Военкому может грозить наказание по ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. За обретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его законные доходы, предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти. лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", — говорится в сообщении ГБР.

Обыски у военкома Днепропетровщины / Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители пришли с обысками к главному военкому Днепропетровщины / Фото: Офис генерального прокурора

Обыски у военкома Днепропетровщины / Фото: Государственное бюро расследований

Обыски у главного военкома Днепропетровщины / Фото: Офис генерального прокурора

Проверка работников военкоматов в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители провели масштабные проверки руководителей областных военкоматов во всех регионах государства. Он отметил, что результаты там неутешительны.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит", — сказал 25 июля президент Украины.

Также известно, что суд избрал меру пресечения для начальника Ровенского областного ТЦК и СП в виде содержания под стражей. Накануне стало известно об избиении военкомом своего подчиненного.

Ранее Печерский суд Киева направил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

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