Во время войны на 1+1 нашли свое временное убежище спасенные собаки из Бучи – фото

Во время войны на 1+1 нашли свое временное убежище спасенные собаки из Бучи – фото

Еще одна счастливая история спасения потерянных животных.

Ведущие 1+1 приютили потерянных чихуахуа, пекинеса, алабаев и овчарку из Бучи у себя на канале.

Все они пережили ужасы войны. Но сейчас нашли временное убежище, а некоторые даже уже провели прямой эфир.

пресслужба каналу "1+1"

Так, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс и Тимур Мирошниченко вышли в эфир "Сніданку. Онайн" вместе со спасенными чихуахуа и пекинесом. А Соломия Витвицкая и Святослав Гринчук в эфире ТСН.

"Все животные, которых привозят журналисты из Бучи, поселяются у нас на канале. Пока не заработало мобильное приложение потерянных и найденных животных Pets. Когда заработает, начнется обмен животными по всей Украине. Поэтому мы все заботимся о них в офисе. Всех так или иначе мы называем Буч или Бучик, потому что они все из Бучи. Теперь у этого малыша есть имя Борис Бучанский и он будет жить с лабрадором", — сказал Егор Гордеев, держа малыша-чихуахуа.

пресслужба каналу "1+1"

"Он должен стать новым Insta-блогером этот чихуахуа по имени Борис Бучанский. По примеру кота Степана. И начать волонтерить для Украины", — предложил Тимур Мирошниченко.

пресслужба каналу "1+1"

"Собаки и коты для нас — это всегда антистресс", — отметила Неля Шовкопляс, которая сама недавно приютила у себя дома второго котика.

пресслужба каналу "1+1"

Все эти собаки были найдены корреспондентом ТСН Юлией Кириенко на одной из разбитых улиц Бучи под кучей разрушенной техники.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, что недавно корреспондент ТСН привез на канал "плюсов" маленького йорка по имени Димон из пригорода Киева, из поселка Стоянка. Песик жил на канале несколько недель, пока не вернулся владелец Димона и не забрал его домой.

Сейчас "Сніданок. Онлайн" выходит на телеканале ТЕТ и 2+2 и на странице YouTube с 8:00 до 11:00 ежедневно.

Читайте также: