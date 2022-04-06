Во время войны на 1+1 нашли свое временное убежище спасенные собаки из Бучи – фото

Еще одна счастливая история спасения потерянных животных.
Ведущие 1+1 приютили потерянных чихуахуа, пекинеса, алабаев и овчарку из Бучи у себя на канале.
Все они пережили ужасы войны. Но сейчас нашли временное убежище, а некоторые даже уже провели прямой эфир.
Так, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс и Тимур Мирошниченко вышли в эфир "Сніданку. Онайн" вместе со спасенными чихуахуа и пекинесом. А Соломия Витвицкая и Святослав Гринчук в эфире ТСН.
"Все животные, которых привозят журналисты из Бучи, поселяются у нас на канале. Пока не заработало мобильное приложение потерянных и найденных животных Pets. Когда заработает, начнется обмен животными по всей Украине. Поэтому мы все заботимся о них в офисе. Всех так или иначе мы называем Буч или Бучик, потому что они все из Бучи. Теперь у этого малыша есть имя Борис Бучанский и он будет жить с лабрадором", — сказал Егор Гордеев, держа малыша-чихуахуа.
"Он должен стать новым Insta-блогером этот чихуахуа по имени Борис Бучанский. По примеру кота Степана. И начать волонтерить для Украины", — предложил Тимур Мирошниченко.
"Собаки и коты для нас — это всегда антистресс", — отметила Неля Шовкопляс, которая сама недавно приютила у себя дома второго котика.
Все эти собаки были найдены корреспондентом ТСН Юлией Кириенко на одной из разбитых улиц Бучи под кучей разрушенной техники.
Напомним, что недавно корреспондент ТСН привез на канал "плюсов" маленького йорка по имени Димон из пригорода Киева, из поселка Стоянка. Песик жил на канале несколько недель, пока не вернулся владелец Димона и не забрал его домой.
Сейчас "Сніданок. Онлайн" выходит на телеканале ТЕТ и 2+2 и на странице YouTube с 8:00 до 11:00 ежедневно.
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