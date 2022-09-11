Во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества: подробности

Во время воздушной тревоги в части северных и восточных областей Украины исчезло электричество.

Без света остались части Харьковской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Об этом сообщает "Суспильне" и главы ОВА.

В Сумской области упало напряжение в электросети. Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте.

"Рекомендую по возможности выключить электроприборы и др. бытовую технику во избежание ее повреждения! Также возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", — написал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

Живицкий призвал местных жителей выключить электроприборы из розеток.

Сообщается, что в некоторых микрорайонах Полтавы нет водоснабжения и частично электроснабжения.

"Свет и водоснабжение по области скоро будут восстановлены. Энергетики уже работают", — написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Проблемы со светом есть также в Запорожской и Донецкой областях, в частности, город Краматорск остался без электричества и воды.

В Дергачевском городском совете Харьковской области сообщают, что россияне обстреляли объект критической инфраструктуры. Глава Первомайской общины на Харьковщине сообщает, что область обесточена из-за удара по критической инфраструктуре, облэнерго работает над решением проблемы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры. Поэтому город остался без электричества и воды. Ремонтные бригады уже устраняют проблемы.

"Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области. Прошу всех соблюдать покой. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, которые город нанес наш враг", — написал Терехов.

Также после взрывов начались проблемы с электроснабжением в Днепропетровской области.

Напомним, на 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

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