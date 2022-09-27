Во время воздушной тревоги Россия из истребителей выпустила по Украине три ракеты: подробности

В последнюю воздушную тревогу Россия выпустила по Украине три ракеты Х-59.

Все российские ракеты сбила украинская система противовоздушной обороны.

Об этом сообщают ОК "Юг" и Воздушное командование "Восток".

"По Одесщине враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, из крымского направления выпущены 2 ракеты класса "воздух — поверхность" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Тем временем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО", — сообщили в ОК "Юг".

В Воздушном командовании "Восток" уточнили, что вражескую ракету удалось сбить в Криворожском районе.

Напомним, в Харькове и Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

В Харькове зафиксировали четыре "прилета", в некоторых районах города отсутствует электроснабжение.

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