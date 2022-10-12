Во время воздушной тревоги в Прикарпатье будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Франковска – ОВА

Объезд транспорта будет обеспечен через окрестные села.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что на Прикарпатье во время воздушной тревоги будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Ивано-Франковска.

Об этом она рассказала в видеообращении к гражданам.

"Учитывая нанесение ракетных ударов по Бурштынской ТЭС, принято решение на время воздушной тревоги перекрывать движение на участке дороги от города Бурштын до Ивано-Франковска и перед поворотом в Демешковке в направлении Львова", — отметила Онищук.

Она подчеркнула, что соответствующее решение принято с целью минимизации последствий ракетных ударов, в частности среди гражданского населения.

Ракетные удары по ТЭС

В результате массированных ракетных обстрелов России 10 и 11 октября в Украине получили повреждения критические объекты инфраструктуры.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, который впоследствии удалось ликвидировать.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики на Львовщине и Киеве.

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