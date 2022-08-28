Во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы

Тревога в Украине была объявлена после того, как вооруженные ракетами российские самолеты поднялись в небо над территорией Беларуси.
Вечером в воскресенье, 28 августа, во время объявленной в Украине масштабной воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На опубликованных кадрах видны поднимающиеся в воздух клубы дыма.
Тревога в Украине была объявлена после того, как российские самолеты выполнили запуски ракет, находясь в небе над территорией Беларуси.
Как сообщает "Белорусский гаюн", российские военные самолеты вошли в воздушное пространство Беларуси со стороны Мстиславля, звуки запуска ракет были слышны над населенными пунктами Петриков, Туров и Октябрьский. Ракетные удары были нанесены в юго-западном направлении.
Очевидцы в Ровенской и Волынской областях также сообщают о звуках взрывов, похожих на работу противовоздушной обороны. Но судя по дыму, которые наблюдали в Ровенской области, некоторые ракеты сбить не удалось.
По неофициальной информации, территорию Ровенской области враг атаковал, выпустив 7 ракет.
Напомним, ранее белорусские партизаны сообщили о запусках ракет из Гомельского района. Звуки взрывов прозвучали в ряде украинских городов и районов, в частности, в Киевской и Кривом Роге.
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