Во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы

Тревога в Украине была объявлена после того, как вооруженные ракетами российские самолеты поднялись в небо над территорией Беларуси.

Вечером в воскресенье, 28 августа, во время объявленной в Украине масштабной воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На опубликованных кадрах видны поднимающиеся в воздух клубы дыма.

Фото: из соцсетей

Тревога в Украине была объявлена после того, как российские самолеты выполнили запуски ракет, находясь в небе над территорией Беларуси.

Как сообщает "Белорусский гаюн", российские военные самолеты вошли в воздушное пространство Беларуси со стороны Мстиславля, звуки запуска ракет были слышны над населенными пунктами Петриков, Туров и Октябрьский. Ракетные удары были нанесены в юго-западном направлении.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Очевидцы в Ровенской и Волынской областях также сообщают о звуках взрывов, похожих на работу противовоздушной обороны. Но судя по дыму, которые наблюдали в Ровенской области, некоторые ракеты сбить не удалось.

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По неофициальной информации, территорию Ровенской области враг атаковал, выпустив 7 ракет.

Напомним, ранее белорусские партизаны сообщили о запусках ракет из Гомельского района. Звуки взрывов прозвучали в ряде украинских городов и районов, в частности, в Киевской и Кривом Роге.

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