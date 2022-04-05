Во время воздушной тревоги во Львовской и Винницкой областях прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги во Львовской и Винницкой областях прогремели взрывы

На Львовщине работали средства украинской противовоздушной обороны.

Вечером во вторник, 5 апреля, во время объявленной воздушной тревоги на территории Львовской и Винницкой областей раздались взрывы.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, взрывы произошли в районе города Радехова.

Жертв от воздушного налета, по его словам, нет.

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Ранее Козицкий отметил, что на территории Львовской области работают средства украинской противовоздушной обороны.

"Жители Львовщины, силы ПВО работают, они хранят наше мирное небо", — написал он.

Взрыв также раздался возле города Козятина Винницкой области. Об этом написала на своей Facebook-странице Козятинский городской председатель Татьяна Ермолаева.

"Поблизости был слышен взрыв. Не распространяйте фото и видеоматериалы. Позже сообщим всю информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 апреля российская армия повредила объект критической инфраструктуры в Тернополе. Человеческих жертв не было.

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