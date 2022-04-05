Во время воздушной тревоги во Львовской и Винницкой областях прогремели взрывы

На Львовщине работали средства украинской противовоздушной обороны.
Вечером во вторник, 5 апреля, во время объявленной воздушной тревоги на территории Львовской и Винницкой областей раздались взрывы.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, взрывы произошли в районе города Радехова.
Жертв от воздушного налета, по его словам, нет.
Ранее Козицкий отметил, что на территории Львовской области работают средства украинской противовоздушной обороны.
"Жители Львовщины, силы ПВО работают, они хранят наше мирное небо", — написал он.
Взрыв также раздался возле города Козятина Винницкой области. Об этом написала на своей Facebook-странице Козятинский городской председатель Татьяна Ермолаева.
"Поблизости был слышен взрыв. Не распространяйте фото и видеоматериалы. Позже сообщим всю информацию", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 3 апреля российская армия повредила объект критической инфраструктуры в Тернополе. Человеческих жертв не было.
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