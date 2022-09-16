Во время воздушной тревоги возле Умани сработала ПВО: есть повреждения

Во время воздушной тревоги, прозвучавшей в Черскаской области 16 сентября в 13:25, в Умани сработала ПВО.
Сообщается, что пострадавших нет. Повреждены некоторые нежилые здания и исчезло электроснабжения.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Имеем незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения. Вскоре их работа будет возобновлена", — отметил Табурец.
Напомним, в Умань Черкасской области съехались паломники для празднования еврейского Нового года Рош-га-Шана. В результате в городе ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов с 00:00 15 сентября.
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