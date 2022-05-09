Во время выполнения боевой задачи погиб легендарный украинский летчик

Летчик погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14.

В бою против российских захватчиков погиб известный офицер Военно-морских сил, заместитель Командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай.

Об этом сообщил директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в Facebook.

Игорь Бедзай более известен как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, близ Сак, Крым.

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"В 2014-м году полковник Бездай чуть ли не единственный из всего командования флота кто проявил лидерство и решительность — пока все ждали мифические "приказы из Киева" он организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. А на следующий день – повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский присвоил командующему Объединенными силами ВСУ звание Героя Украины.

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