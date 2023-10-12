Во время высадки в Крыму один из разведчиков попал в плен: в ГУР подтвердили

Во время операции спецназовцев ГУР в оккупированном Крыму 4 октября один украинский военный попал в плен к россиянам.

Это подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный. Но эти потери несоразмерны с потерями противника", — сказал он.

Юсов заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы каждый пленный защитник вернулся домой.

Напомним, что о захвате в плен представителя ГУР во время операции украинской разведки 4 октября сообщали оккупанты. Украинская сторона поначалу не комментировала эту информацию.

4 октября стало известно, что украинские спецназовцы снова десантировались на территорию Крыма, где вступили в бой с российскими оккупантами.

Представитель ГУР Андрей Юсов тогда рассказывал, что в результате операции потери среди украинских защитников, однако они "не соразмерны с российскими". О пленном он сначала не упоминал.

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Заметим, что операция 4 октября – не первая высадка украинского десанта в Крыму. В День Независимости в этом году стало известно о высадке десанта в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут. По словам Юсова, потерь среди личного состава со стороны Украины не было, но были потери со стороны противника.