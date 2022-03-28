Во время выступления в Варшаве Байден объявил начало новой "холодной войны", — экс-глава МИД Польши

По словам Чапутовича, с Путиным за один стол никто уже не сядет, поэтому шансов на то, чтобы "откатить" ситуацию назад уже нет.

Выступление президента США Джо Байдена в Варшаве было построено таким образом, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи американский лидер объявил о новой холодной войне.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью газете Rzeczpospolita.

Так, Чапутович сравнил речь Байдена с выступлением Уинстона Черчилля в 1946 году, когда тот говорил о так называемом "железном занавесе".

"Если мы кого-то назовем преступником и мясником, то известно, что мы с ним потом за стол не сядем. Это сигнал для европейцев о том, что нам нужно изменить нашу стратегию. Шансов на скорейшее возвращение к тому, что было до агрессии России против Украины уже нет, мы сосредоточены на долгосрочном конфликте", — пояснил Чапутович.

Впрочем, он надеется, что в результате Российская Федерация проиграет, как это было в Афганистане во время ввода войск СССР.

"Отсюда следует, что Украина должна готовиться к затяжному конфликту и очень серьезным потерям... Байден прямо сказал, что Путин должен потерпеть неудачу, и это исключает разные компромиссы, на которые надеялись европейские страны", — резюмировал Чапутович.

Напомним, Байден назвал Путина "мясником" после разговора с украинцами в Польше. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова американского президента и заявил, что личные оскорбления в адрес Владимира Путина "суживают окно возможностей" для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

"Он - мясник" – отозвался Джо Байден о Путине на встрече в Варашаве