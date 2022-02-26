Во время защиты Киева погиб 22-летний боец из Львовской области

Во время защиты Киева погиб 22-летний боец из Львовской области

Командир танка Виталий Сапыло отдал жизнь в борьбе с оккупантами.

В ночь на 26 февраля в боях за Киев погиб 22-летний командир танка Виталий Сапыло.

Об этом сообщает ТСН.

"Имеем первую потерю на Львовщине. Ночью в боях за Киев погиб погиб 22-летний командир танка Виталий Сапыло из села Сокольники возле Львова, соболезнования родным и слава герою", - говорится в сообщении.

Управление СБУ во Львовской области опровергло инофрмацию о том, что в возле города Броды в Золочевском районе сегодня, 26 февраля, высадился российский десант.

"Сейчас распространяют информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды - это не соответствует действительности. Просим жителей сохранять спокойствие. Сообщаем - работала украинская авиация", - говорится в сообщении Управления СБ Украины во Львовской области.

Напомним, по информации Бродовского городского совета, в ночь на 26 февраля возле Бродов украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник. Сейчас там работает украинская авиация, поэтому местных призывают не паниковать.

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