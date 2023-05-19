Во всем виноваты суслики: эксперт о взрывах на железной дороге в Крыму

В оккупированном Крыму заявляют об атаке дрона по железной дороге под Джанкоем в ночь на 19 мая. Этот инцидент продемонстрировал, что в Крыму максимально уязвима логистика.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что точную причину взрывов на железной дороге в Джанкое назвать сложно: “Трудно сказать, что это было. Вариантов множество. Судя по тем остаточным элементам, которые есть в земле, я подозреваю, что это могли быть суслики”.

По словам эксперта, логистические железнодорожные артерии во временно оккупированном Крыму имеют одну особенность: “В целом, если говорить об эффективности подобного инцидента, то логистические железнодорожные артерии во временно оккупированном Крыму имеют одну особенность. Если они повреждены в одном из определенных мест, то функционирование значительно снижает эффективность всей логистики мгновенно в разы”.

Там нет запасных логистических артерий, нет запасных железных дорог, рассказал Александр Коваленко: “Все связано на двух основных ветвях, сходящихся в Джанкое, а Джанкой является транспортным узлом для всех. Когда одна из этих ветвей прекращает функционировать, соответственно, прекращает функционировать и, например, с востока на запад, или с восточной или западной части Крыма на Север с выходом на временно оккупированную материковую северную часть Украины”.

Этот инцидент продемонстрировал, что в Крыму максимально уязвима логистика, подытожил военно-политический обозреватель. Он добавил, что в перспективе подобные инциденты могут происходить чаще.

Напомним, накануне в Симферопольском районе раздался взрыв на железной дороге, в результате которого сошли с рельсов грузовые вагоны с зерном. Движение поездов было приостановлено. Коллаборанты заявляли о "вмешательстве посторонних лиц".

В украинской разведке объяснили, что российские кафиры в Крыму использовали железную дорогу для перевозки оружия на войну против Украины, поэтому не удивительно, что путь "устал".

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