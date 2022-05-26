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Вода из ГЭС частично затопила Новую Каховку: оккупанты не позволяют провести ремонт

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Вода из ГЭС частично затопила Новую Каховку: оккупанты не позволяют провести ремонт

OUKR.INFO

Российские оккупанты не позволяют отремонтировать два гидроагрегата на Каховской гидроэлектростанции. Поэтому частично затопило Новую Каховку и возникла угроза для окрестных сел и Херсона.

На сегодняшний день на Каховской ГЭС развернут один из пунктов управления южного военного округа РФ, а также 49 армии оккупантов.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина" 26 мая.

Он подчеркнул, что захватчики не прилагают никаких усилий для поддержания захваченных объектов в безопасном состоянии. Это может привести к экологической катастрофе.

"Сейчас на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местному парку. Под угрозой есть окружающие села и оккупированный город Херсон", – рассказал Громов.

Напомним, 24 февраля российские войска, вторгшиеся в Херсонскую область из оккупированного Крыма, захватили Каховскую ГЭС и главное сооружение Северокрымского канала, шлюзы которого до 2014 года регулировали подачу днепровской воды на полуостров.

Каховская ГЭС в Херсонской области сбрасывает воду с водохранилища

Каховская ГЭС в Херсонской области сбрасывает воду с водохранилища

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