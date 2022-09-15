Вода начинает сходить, но еще 79 домов остаются подтопленными: ситуация в Кривом Роге из-за ракетных ударов РФ

По состоянию на 15 сентября вода начинает сходить, подтопленными остаются 79 домов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы вода взошла. Тимошенко отметил, что ранее в парке Мершавцева уровень воды достигал 190 см, сейчас уже – 65 см.

"И эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше. Час назад завершили работы по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды. Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще семи домах Центрально-Городского района. Остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Работаем и там. Работы по ликвидации продолжаются полным ходом", — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укротили" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

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