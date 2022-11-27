Вода по колена и выжженная земля: как украинские защитники живут на позициях у Бахмута (фото)

Украинские защитники обороняют Бахмут Донецкой области в ужасающих условиях. Именно это направление российские террористы постоянно атакуют, пытаясь захватить украинский город.

Об этом в Facebook написал SEO Strategist в NetSolid Investments и волонтер Виктор Боринец.

"Если кому-то тяжело в последнее время без коммуникаций, пожалуйста, вспоминайте о Бахмуте и других направлениях фронта. Можно даже на скринсейвер себе поставить. Держимся", — написал Боринец.

Фото: Виктор Боринец

Фото: Виктор Боринец

Битва за Бахмут

Российские террористы уже несколько месяцев пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Захватчики полностью уничтожают город и осуществляют постоянные атаки на позиции воинов ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, что оккупанты бросают все силы на штурм Бахмута Донецкой области, несмотря на большие потери. Успех под Бахмутом позволит существенно улучшить свою логистику на востоке Украины.

Военное руководство РФ гонит мобилизованных и заключенных россиян на позиции ВСУ.

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