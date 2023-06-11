"Вода скоро перестанет поступать в Крым после подрыва Каховской ГЭС" — разведка Британии

Северо-Крымский канал забирает воду из Каховского водохранилища, из водозабора, расположенного выше уровня дна водохранилища.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС оказал серьезное влияние на основной источник пресной воды на оккупированном Крымском полуострове – Северо-Крымский канал.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Как отмечают в строительстве, Северо-Крымский канал забирает воду из Каховского водохранилища, из водозабора, расположенного выше уровня дна водохранилища.

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"Уровень воды в водохранилище, вероятно, упал ниже уровня водозабора до 09 июня 2023 года, и вода вскоре перестанет поступать в Крым" – говорится в обзоре.

В частности, это снизит доступность пресной воды на юге Херсонской области и севера Крыма.

Несмотря на это, в разведке подчеркивают, что российские власти, вероятно, удовлетворят неотложные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирование воды, бурение новых скважин и поставку бутилированной воды из России.

По состоянию на 08:00 утра 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва более чем на 7 метров.

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