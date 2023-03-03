Водитель-переправщик сдал подсаженного пассажира, как только заметил приближение пограничников: видео

Закарпатец втихаря подсел в микроавтобус, который ехал в Словакию, когда остальные пассажиры проходили паспортный контроль.

В пункте пропуска "Малый Березный" водитель-переправщик сразу сдал подсаженного пассажира, как только заметил приближение пограничников.

31-летний житель Закарпатья хотел вне контроля пересечь украинско-словацкую границу. Правонарушитель прибыл в пункт пропуска пешком. Он втихаря подсел в микроавтобус, который ехал в Словакию, когда остальные пассажиры проходили паспортный контроль.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники установили, что правонарушитель познакомился с водителем на АЗС перед пунктом пропуска, где они договорились о плане дальнейших действий. Согласно замыслу, уклонист должен был дождаться завершения контрольных процедур и сесть в микроавтобус вместе с другими пассажирами.

"Все шло по плану, но когда пограничники приблизились к автобусу, водитель транспортного средства погнал уклоняиста прочь, выбежал к правоохранителям и указал на участника сделки, за которую, кстати, должен получить 4 тысячи гривен", — рассказали в Госпогранслужбе.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. Водителю и "находчивому" псевдопассажиру пришлось заменить поездку в Словакию на "путешествие" в райотдел полиции.

Пограничники направили в адрес Ужгородского райотдела НПУ уведомление об обнаружении в действиях закарпатца признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации".

Также после установления всех обстоятельств уклонист будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Относительно водителя – в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали группу из 10 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией в районе поселка Вилок Береговского района.

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