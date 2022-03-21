Водители и врач из гуманитарного конвоя, задержанные оккупантами, вернулись

С водителями и врачом все хорошо.

В понедельник, 21 марта, вернулись пятеро водителей и один врач, которых задержали российские оккупанты во время доставки гуманитарного конвоя в город Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской ОВД Роман Семенуха.

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"Сегодня у меня и моих собратьев счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск – наши собратья вернулись. Живы и мотивированы бороться за Украину дальше ", — написал чиновник.

Напомним, что 20 марта исчезла связь с пятью водителями и одним водителем, когда они перевозили гуманитарную помощь в Волчаск. По словам вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, речь идет о таких людях:

водитель скорой помощи – Артем Васильевич Кашраков;

врач – Артем Александрович Бурда;

водитель – Владислав Юрьевич Гончаренко;

водитель – Павел Викторович Позин;

водитель – Павел Александрович Корнейко;

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