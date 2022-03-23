Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны: решение правительства

Дата публикации
Просмотры
631
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны: решение правительства

ТСН.ua

Кабинет министров внес изменения в постановление.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 3 марта 2022 г. № 184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами".

В период военного состояния управлять транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В.

Категория С1 – это разрешение на управление автомобилем, полная масса которого от 3,5 до 7,5 тонн. Категория С позволяет водителю управлять грузовиками от 7,5 тонн и выше.

Читайте также:

Следующая публикация