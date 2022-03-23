Водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны: решение правительства

Кабинет министров внес изменения в постановление.
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 3 марта 2022 г. № 184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами".
В период военного состояния управлять транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В.
Категория С1 – это разрешение на управление автомобилем, полная масса которого от 3,5 до 7,5 тонн. Категория С позволяет водителю управлять грузовиками от 7,5 тонн и выше.
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