Водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны: решение правительства

Водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны: решение правительства

Кабинет министров внес изменения в постановление.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 3 марта 2022 г. № 184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами".

В период военного состояния управлять транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В.

Также читайте Как получить первое водительское удостоверение: с чего начать и что изменилось в 2022 году

Категория С1 – это разрешение на управление автомобилем, полная масса которого от 3,5 до 7,5 тонн. Категория С позволяет водителю управлять грузовиками от 7,5 тонн и выше.

Читайте также: